Вредная привычка стоила жизни мужчине из Солнечного района

Ночью 2 мая в поселке Горин Солнечного района (Хабаровский край) загорелся жилой двухквартирный дом. Как сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю, в огне погиб 44-летний мужчина.
Звонок о пожаре поступил после полуночи. Горел деревянный дом по ул. Клубная. К сожалению, загорание заметили слишком поздно — огонь распространился по всей площади дома, частично обрушилась кровля. Пожарные почти шесть часов боролись с пламенем. Полностью ликвидировать пожар удалось только к 6 утра.
Одна часть выгоревшего дома использовалась владельцами как дача, в другой жил мужчина. Его останки обнаружили на пепелище.
Дознаватели МЧС России и сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. По одной из версий причина загорания — неосторожность при курении.