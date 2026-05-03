Опер Игнатов оценил шансы найти Героя России Асылханова живым

Участника СВО, Героя России Алексея Асылханова в последний раз его супруга видела 3 апреля. Каковы шансы найти его живым спустя месяц после его исчезновения, рассказал aif.ru криминалист Михали Игнатов.
«Шансы остаются, но с каждой неделей они падают. Может, его где-то держат в заложниках, держат где-то для каких-то других целей, как-то использовать хотят. Не факт, что он мёртв, не факт, что его убили», — объяснил он.
При этом криминалист отмел несколько версий. В частности, он посчитал маловероятным несчастный случай — падение в открытый люк.
«Я бы эту версию не рассматривал бы совсем, что он ударился, где-то ходит, бродит, себя не помнит. На такого человека бы обратили внимание, его бы задержала полиция. Даже если он не может назвать свои данные, то его проверили бы по приметам, которые есть по всем, кто числится пропавшим без вести», — добавил собеседник издания.
Напомним, Герой России Алексей Асылханов, уничтоживший на СВО 15 танков, пропал 3 апреля. По данным СМИ, к мужчине на улице подъехал автомобиль, он поздоровался с водителем и сел в салон. Больше его никто не видел. По факту пропажи Асылханова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».