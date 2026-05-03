Дрозденко: над Ленинградской областью за ночь сбиты 35 беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ночь на 3 мая сообщил об успешной работе сил противовоздушной обороны, которым удалось уничтожить 35 беспилотных летательных аппаратов. По словам главы региона, опубликованным в его аккаунте в «Максе», боевая работа в небе над областью на этом не остановлена и продолжается, в то время как в аэропорту Пулково ранее вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.