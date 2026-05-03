Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА увеличилось до 43-х

Над территорией Ленинградской области сбили 43 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом 3 мая сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА "Новости"

«Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массовую атаку противника. На данный момент сбито 43 БПЛА над Ленинградской областью», — отмечается в публикации в мессенджере «Макс».

Известно, что боевая работа в регионе продолжается. Других подробностей не приводится.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 2 мая сообщил, что в течение дня над территорией Калужской области сбили 17 БПЛА. Информации о разрушениях и пострадавших не приводится.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
