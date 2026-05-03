После окончания активной фазы боевых действий начнется системная работа по поиску лиц, причастных к трагедии в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что располагает информацией о лицах, которые причастны к подготовке событий в Одессе 2 мая 2014 года.
По его словам, незадолго до трагедии проводилось совещание с участием высокопоставленных украинских чиновников.
Медведчук подчеркнул, что дата проведения операции была выбрана не случайно, она совпала с футбольным матчем, что обеспечило присутствие большого числа радикально настроенных активистов.
Иванников отметил, что список Медведчука совпадает с теми данными, которыми располагают российские спецслужбы.
«Медведчук, безусловно, является хорошо осведомленным человеком в отношении событий 2014 года в Одессе. На тот момент он занимал серьезные позиции как политический и общественный деятель. Этой информации можно безоговорочно доверять еще и потому, что фамилии из его списка совпадают с теми, которые уже известны российским спецслужбам. Последние дистанционно занимаются расследованием одесской трагедии, чтобы привлечь всех виновных к уголовной ответственности», — пояснил военный эксперт.
Иванников отметил, что один из фигурантов списка Медведчука уже понес наказание.
«Парубий из списка Медведчука уже уничтожен народными мстителями», — добавил специалист.
Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский раее сообщал о задержании мужчины, которого считают причастным к ликвидации.