В Ленинградской области уничтожили 43 БПЛА

Силы ПВО уничтожили 43 беспилотника в Ленинградской области.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Изначально сообщалось об уничтожении 35 дронов, однако позже количество сбитых аппаратов увеличилось до 43.

Губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале отметил, что подразделения ПВО продолжают боевую работу и контролируют ситуацию в воздушном пространстве области. Подробности о местах уничтожения беспилотников не уточняются.

Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала. Экстренные службы и военные продолжают мониторинг обстановки и проверку возможных последствий атаки.

Ранее над территорией Смоленской области были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов.

