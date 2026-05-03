В Ленинградской области уничтожили 43 БПЛА

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Изначально сообщалось об уничтожении 35 дронов, однако позже количество сбитых аппаратов увеличилось до 43.
Губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале отметил, что подразделения ПВО продолжают боевую работу и контролируют ситуацию в воздушном пространстве области. Подробности о местах уничтожения беспилотников не уточняются.
Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала. Экстренные службы и военные продолжают мониторинг обстановки и проверку возможных последствий атаки.
Ранее над территорией Смоленской области были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов.