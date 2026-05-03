Эксперт Киселев рассказал, как похоронят погибшую альпинистку Наговицину

Альпинистку Наталью Наговицину, которая погибла во время спуска с пика Победы в августе прошлого года, могут эвакуировать только в случае, если подобную экспедицию оплатит ее семья. Об этом aif.ru рассказал спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Этот вопрос может решить только семья Наговициной. Эвакуацию тела погибшего с подобной высоты, а это более 7000 метров, провести сложно и это стоит очень дорого. Насколько я знаю, таких мероприятий было очень немного. У альпинистов есть посыл, что рисковать ради живых — это понятно, оправдано и нужно. Наверное, неправильно, что тело остаётся на горе, но и также неправильно, когда ради тела люди рискуют своей жизнью», — объяснил он.
Киселев уточнил, то тело Наговициной может быть найдено, когда начнут восхождения экспедиций на пик в этом году.
«Первые попытки восхождения будут в июне, но сезон основных приходится на июль. Те, кто найдут тело, могут завернуть его в палатку, обозначить это место, может быть, попытаться эвакуировать хотя бы с маршрута», — отметил он.
Напомним, альпинистка Наталья Наговицина 12 августа прошлого года во время спуска с пика Победы сломала ногу. Ей пытались оказать помощь двое альпинистов, один из который, итальянец Лука Синигалья, погиб. Безуспешной оказалась попытка спасателей добраться до Наговициной на вертолете. 25 августа было принято решение прекратить спасательную операцию. Наговицина считается пропавшей без вести.