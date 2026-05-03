Эксперт Киселев рассказал, как похоронят погибшую альпинистку Наговицину

«Этот вопрос может решить только семья Наговициной. Эвакуацию тела погибшего с подобной высоты, а это более 7000 метров, провести сложно и это стоит очень дорого. Насколько я знаю, таких мероприятий было очень немного. У альпинистов есть посыл, что рисковать ради живых — это понятно, оправдано и нужно. Наверное, неправильно, что тело остаётся на горе, но и также неправильно, когда ради тела люди рискуют своей жизнью», — объяснил он.