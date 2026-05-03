Напавшие на «Крокус» все время находились на связи с организаторами теракта

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Четыре непосредственных исполнителя теракта в «Крокус сити холле» и их соучастники постоянно находились на связи со своими кураторами и организаторами, которые координировали все их действия из-за границы. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса по делу террористов.
«Во время нападения на посетителей “Крокуса” Мухаммадсобир Файзов (внесен в РФ в перечень террористов) производил на свой мобильный телефон видеофиксацию всех действий исполнителей террористического акта, сопровождая убийство людей радикальными исламистскими выкриками. Для подтверждения совершаемого и совершенного теракта все участники признанной террористической и запрещенной в РФ организации “Вилаят Хорасан” фиксировали в онлайн-режиме ход и результаты особо тяжких преступлений при помощи мобильных телефонов, отправляя все видеозаписи организаторам и кураторам для отчета», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, боевики постоянно находились на связи со своими кураторами, контролирующими из-за границы все действия террористов. Как говорится в материалах дела, украинские спецслужбы являются организатором и заказчиком теракта в концертном зале «Крокус сити холл», жертвами которого стали 149 человек.
Когда боевики выезжали из Москвы, двое из них — Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни (внесены в РФ в перечень террористов) — отправили координатору под псевдонимом Сайфулло (объявлен в розыск, так как скрывается от следствия за пределами РФ) уведомление о том, что теракт выполнен. На это Сайфулло террористам ответил и сообщил, что заказчиком данного теракта в концертном зале «Крокус сити холл» была государственная структура Украины и что теперь нам необходимо добраться до границы между Россией и Украиной и пересечь ее, следует из показаний одного из четырех исполнителей теракта.
После этого, по его словам, координатор должен был дать им дальнейшие указания, как добраться до Киева, где от заказчиков теракта они должны были получить по 1 млн рублей за его выполнение. Исполнителям теракта при этом пообещали, что для них создан коридор до Киева, по которому они свободно доедут по территории Украины, а им нужно будет только успеть пересечь границу.