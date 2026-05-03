В Алматы подросток сорвался с обрыва и получил травму

По данным пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел в районе поляны Терра. За помощью к спасателям обратились очевидцы.
Получив сообщение, спасатели Республиканской службы спасения «Барыс» МЧС РК совместно со службой спасения ДЧС города Алматы незамедлительно выдвинулись к месту происшествия. Добравшись до района пансионата Алма-Арасан, они продолжили путь пешим ходом. Подъем по горной местности занял около 2,5 часа.
Спасатели оперативно обнаружили пострадавшего. Им оказался 15-летний подросток.
«После осмотра ему оказали необходимую помощь и приступили к транспортировке. Пострадавший эвакуирован и передан бригаде Центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.
В Мангистауской области на трассе «Бейнеу — Актау» автодом с туристами из Швейцарии внезапно опрокинулся на бок.