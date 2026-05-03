Алкоголь, ревность и кровь: Петербуржец получил три ножевых удара за интерес к матери знакомого

Стали известны подробности нападения с ножом в Петербурге. Как пишет «Фонтанка», мужчина трижды ударил знакомого холодным оружием из-за любовного интереса оппонента к своей матери.

Источник: Life.ru

По данным СМИ, вечером 30 апреля двое знакомых находились в салоне автомобиля, припаркованного на Софийской улице. Мужчины распивали спиртное и вспоминали прошлое. В какой-то момент в памяти нападавшего всплыл момент, как собутыльник приставал к его матери. Он схватился за нож и нанёс удары в шею и живот знакомого.

Нападавшего задержали. Следствие намерено просить суд о его аресте. Выяснилось, что злоумышленник является уроженцем Костромской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

