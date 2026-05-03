Знакомая пропавшего Героя России Асылханова сказала, где его искать

Небольшой город Юрга Кемеровской области уже месяц пытается раскрыть таинственное исчезновение участника СВО, Героя России Алексея Асылханова. Знакомая мужчины Раиса Михайловна поделилась с aif.ru предположением, где он может находиться.
«Насколько я знаю, проверили все заброшки. Про новую версию с люком я ничего сказать не могу, он же сел в машину, куда-то уехал. В бытовой конфликт не верю, Алеща совершенно не конфликтный человек. А вот гаражи надо проверить. Его могут где-то либо держать, либо чего хуже, но в это не хочется верить», — сказала она.
Алексей Асылханов 3 апреля во второй половине дня ушел из дома в Юрге, предупредив супругу, что направляется на работу. Там он так и не появился и больше на связь с семьей и знакомыми не выходил. По данным СМИ, мужчина сел в автомобиль, который остановился рядом с ним. По камерам установить марку и номер автомобиля не удалось.
Алексей Асылханов в ходе участия в СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин, за что удостоен высшей награды России, медали «Золотая Звезда». После второго ранения потерял ногу и демобилизовался. В Юрге работал в техникуме агротехнологий и сервиса педагогом дополнительного образования.