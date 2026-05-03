В Татарстане мужчина лизнул место укуса гадюки и попал в реанимацию

61-летнего жителя Набережных Челнов укусила гадюка в то время, когда он собирал крапиву. Вместо того чтобы немедленно обратиться за медицинской помощью, пострадавший решил всего лишь обеззаразить ранку народным способом — лизнул её.
Яд пресмыкающегося вызвал тяжёлую аллергическую реакцию: у мужчины развился отёк Квинке, а давление подскочило до 180. Мужчину всё-таки доставили в больницу.
Во время его осмотра врачи обнаружили ещё одну проблему — присосавшегося к шее клеща, о котором мужчина и не подозревал.
Благодаря медицинской помощи жизнь пострадавшего теперь вне опасности: он идёт на поправку. Врачи напоминают, что при укусе змеи ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — необходимо сразу обращаться за профессиональной медицинской помощью.