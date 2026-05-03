Отец и сын не смогли оспорить срок за использование рабского труда в Приамурье

Преступления произошли в 2025 году на золотодобывающем участке недр «Ясный» в Амурской области, сообщали до этого местные СМИ. Повар, который приехал работать на вахту, поссорился с руководством из-за условий труда, за что его избили и сломали челюсть. Работник попытался сбежать, но осужденные его нашли, избили молотком, вернули на участок и забрали документы. Приказали ему работать под угрозой физической расправы. Через несколько недель после этого мужчине все же удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.