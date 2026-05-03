Отец и сын не смогли оспорить срок за использование рабского труда в Приамурье

Апелляционный суд оставил без изменений приговор 67-летнему местному жителю и его 36-летнему сыну, которые были осуждены похищение человека и использование рабского труда, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области. Ранее они получили по шесть лет колонии строгого режима.

Преступления произошли в 2025 году на золотодобывающем участке недр «Ясный» в Амурской области, сообщали до этого местные СМИ. Повар, который приехал работать на вахту, поссорился с руководством из-за условий труда, за что его избили и сломали челюсть. Работник попытался сбежать, но осужденные его нашли, избили молотком, вернули на участок и забрали документы. Приказали ему работать под угрозой физической расправы. Через несколько недель после этого мужчине все же удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Отец и сын, которые организовали рабский труд, с приговором суда не согласились. Они добивались прекращения уголовного дела за примирением сторон, освобождения от уголовной ответственности и оправдании. Суд апелляционной инстанции признал эти доводы несостоятельными, сообщили в прокуратуре. Помимо тюремного срока, у осужденных конфисковали автомобиль Toyota Land Cruiser, на котором похищали повара.