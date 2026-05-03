Сестра пропавшего Героя РФ Асылханова рассказала о его поисках

Ровно месяц прошел с момента, когда супруга участника СВО, Героя России Алексея Асылханова видела его в последний раз. 3 апреля он предупредил жену, что идет на работу, но там так и не появился. Домой он также не вернулся.
Сестра Алексей Асылханова Рената в беседе с aif.ru отметила, что никакой информации о том, где находится ее брат, до сих пор не появилось.
«Никаких новостей нет. Мама держится», — сказала она.
Ранее криминалист Михаил Игнатов сказал, что шансы найти Асылханова живым с течением времени падают, но остаются. По его словам, пропавшего могут держать в заложниках для каких-либо целей.
Как ранее сообщали СМИ, перед исчезновением Асылханова на улице к нему подъехал автомобиль. Мужчина поздоровался с водителем и сел в салон. По камерам установить марку и номер автомобиля не удалось.
Алексей Асылханов в зоне СВО он уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. За этот подвиг его отметили высшей наградой России, медалью «Золотая Звезда». После второго ранения Асылханов потерял ногу и был демобилизован. В Юрге он проводил «Уроки мужества» в школах и работал в техникуме агротехнологий и сервиса педагогом дополнительного образования.