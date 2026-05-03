Огненная река на 4 км: На Филиппинах началось извержение вулкана Майон

По меньшей мере 52 деревни в провинции Албай серьёзно пострадали в результате мощного пеплопада. Под удар стихии попали населённые пункты Дарага, Лигао и другие. Филиппинский Красный Крест подтвердил, что его волонтёры уже находятся на местах для мониторинга ситуации и координации действий с местными властями и агентствами по реагированию на стихийные бедствия.