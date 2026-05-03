Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за сутки потушили 69 пожаров

В Красноярске на улице Урванцева неизвестные подожгли сухую траву.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за сутки потушили 69 пожаров, из которых 50 — это возгорание сухой травы. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в Красноярске на улице Урванцева неизвестные подожгли сухую траву, ветер понес пламя на припаркованные рядом автомобили. Ликвидировали возгорание на площади 1,5 гектара, огонь повредил две машины: легковушку и грузовик. При пожаре пострадал мужчина — его госпитализировали с ожогами рук и лица.

На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства выезжали один раз.

На акваториях края зафиксировали происшествие на озере Мокрушенском в Канском округе: трое человек не смогли самостоятельно вернуться с ледового покрова. Им помогли сотрудники регионального подразделения «Спасатель».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше