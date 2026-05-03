Ключ в автомобиле: появилась новая версия пропажи Героя РФ Асылханова

Участник СВО, Герой России Алексей Асылханов месяц назад таинственно исчез в Юрге. 3 апреля во второй половине дня он ушел из дома, предупредив супругу, что направляется на работу, однако там так и не появился и больше на связь с семьей и знакомыми не выходил. По данным СМИ, мужчина сел в автомобиль, который остановился рядом с ним, однако по камерам установить марку и номер машины не удалось.
Накануне в прессе появилась версия о том, что Асылханов мог стать жертвой несчастного случая, упав в открытый люк. Это объяснение его исчезновения, а также шансы найти пропавшего живым, в беседе с aif.ru оценил криминалист Михаил Игнатов.
Где искать ключ к разгадке.
По мнению Игнатова, рассматривать несчастный случай в качестве приоритетной версии следствию не стоит. Эксперт уверен: ключ к разгадке находится в автомобиле, в который сел пропавший.
«В этой истории любая версия имеет место быть, в том числе и несчастный случай. Но уже сообщалось о том, что он сел в машину добровольно, и они куда-то уехали. После этого его никто не видел. Поэтому тут версию несчастного случая я бы не рассматривал как основную, только как второстепенную», — заявил он.
Криминалист подчеркнул, что вопрос о том, куда именно уехал Асылханов, остается главной загадкой для правоохранителей.
«Я бы все-таки криминальный след смотрел, что куда-то с кем-то поехал и что там произошло, уже неизвестно. Тут надо следствию разбираться», — добавил собеседник издания.
Шансы на спасение есть.
Несмотря на прошедший месяц, Игнатов не спешит списывать Героя России со счетов. Он допускает, что офицер может находиться в заложниках.
«Шансы остаются, но с каждой неделей они падают. Может, его где-то держат в заложниках, держат где-то для каких-то других целей, как-то использовать хотят. Не факт, что он мёртв, не факт, что его убили», — объяснил криминалист.
При этом версию о потере памяти или бытовой травме специалист полностью отмел, ссылаясь на приметную внешность и статус пропавшего.
«Я бы эту версию не рассматривал бы совсем, что он ударился, где-то ходит, бродит, себя не помнит. На такого человека бы обратили внимание, его бы задержала полиция… его проверили бы по приметам», — уточнил Игнатов.
Версия знакомых Асылханова.
Знакомая семьи Раиса Михайловна в беседе с aif.ru поделилась своим взглядом на ситуацию. Она отвергла бытовую версию и указала на места, которые, по ее мнению, стоило бы осмотреть тщательнее.
«Насколько я знаю, проверили все заброшки. Про новую версию с люком я ничего сказать не могу, он же сел в машину, куда-то уехал. В бытовой конфликт не верю, Алеша совершенно не конфликтный человек. А вот гаражи надо проверить. Его могут где-то либо держать, либо чего хуже, но в это не хочется верить», — рассказала она.
Сестра пропавшего, Рената, сообщила, что семья до сих пор находится в неведении.
«Никаких новостей нет. Мама держится», — коротко сказала она.
Напомним, Алексей Асылханов в ходе участия в СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин, за что удостоен высшей награды России — медали «Золотая Звезда». После второго ранения он потерял ногу и демобилизовался, а в мирной жизни работал в Юрге педагогом дополнительного образования в техникуме агротехнологий и сервиса.