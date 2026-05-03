Ключ в автомобиле: появилась новая версия пропажи Героя РФ Асылханова

Участник СВО, Герой России Алексей Асылханов месяц назад таинственно исчез в Юрге. 3 апреля во второй половине дня он ушел из дома, предупредив супругу, что направляется на работу, однако там так и не появился и больше на связь с семьей и знакомыми не выходил. По данным СМИ, мужчина сел в автомобиль, который остановился рядом с ним, однако по камерам установить марку и номер машины не удалось.