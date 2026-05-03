Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области число сбитых БПЛА достигло 51

Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников в Ленинградской области.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны продолжили отражать атаку беспилотников. По последним данным, количество уничтоженных дронов увеличилось до 51.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения ПВО продолжают боевую работу и контролируют воздушную обстановку. Ранее власти информировали о 43 сбитых беспилотниках, однако позже число ликвидированных целей возросло.

На данный момент информации о пострадавших или повреждении объектов инфраструктуры не поступало. Специалисты продолжают обследование территорий и оценку возможных последствий атаки.

Ранее над территорией Смоленской области были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше