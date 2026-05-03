В Ленинградской области число сбитых БПЛА достигло 51

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны продолжили отражать атаку беспилотников. По последним данным, количество уничтоженных дронов увеличилось до 51.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения ПВО продолжают боевую работу и контролируют воздушную обстановку. Ранее власти информировали о 43 сбитых беспилотниках, однако позже число ликвидированных целей возросло.
На данный момент информации о пострадавших или повреждении объектов инфраструктуры не поступало. Специалисты продолжают обследование территорий и оценку возможных последствий атаки.
Ранее над территорией Смоленской области были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов.