В Турции политики начали массовую драку из-за письма экс-мэра Стамбула

Драка началась на заседании Союза муниципалитетов Турции из-за письма противника Эрдогана.

Источник: Аргументы и факты

Во время заседания Союза муниципалитетов Турции в Анкаре произошла массовая драка между участниками мероприятия. Конфликт вспыхнул в момент зачитывания письма от бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который в настоящее время находится в заключении, сообщает местное СМИ SZC.

Сначала между политиками началась словесная перепалка, сопровождавшаяся взаимными обвинениями и оскорблениями. Позже ситуация переросла в физическое столкновение, и участники заседания набросились друг на друга прямо в зале.

Из-за инцидента организаторам пришлось прервать мероприятие. Выборы нового руководства Союза муниципалитетов были отложены, при этом информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее в турецком городе Трабзон на турнире за чемпионский пояс UBO после боя между местным боксером Эмирханом Калканом и россиянином Сергеем Гороховым разгневанные зрители выбежали на ринг и устроили массовую драку.