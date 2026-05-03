В Турции политики начали массовую драку из-за письма экс-мэра Стамбула

Во время заседания Союза муниципалитетов Турции в Анкаре произошла массовая драка между участниками мероприятия. Конфликт вспыхнул в момент зачитывания письма от бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который в настоящее время находится в заключении, сообщает местное СМИ SZC.
Сначала между политиками началась словесная перепалка, сопровождавшаяся взаимными обвинениями и оскорблениями. Позже ситуация переросла в физическое столкновение, и участники заседания набросились друг на друга прямо в зале.
Из-за инцидента организаторам пришлось прервать мероприятие. Выборы нового руководства Союза муниципалитетов были отложены, при этом информации о пострадавших на данный момент не поступало.
