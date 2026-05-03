В подмосковном городе Кашира загорелся склад на площади 7,5 тыс. кв. метров

В городе Кашира Московской области загорелся склад. Огонь распространился на площадь 7,5 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС. Горит кровля здания. О пострадавших информации нет.
Загоревшийся объект находится на улице Строительная, 15. К тушению привлечен 61 человек, 19 единиц техники, добавили в спасательном ведомстве.
