В Ленобласти сбили ещё шесть беспилотников, общее число выросло до 59

Силы противовоздушной обороны сбили в Ленинградской области ещё шесть украинских беспилотников. Таким образом общее число уничтоженных БПЛА за ночь 3 мая выросло до 59. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 59», — говорится в сообщении главы региона.

Ранее Росавиация проинформировала о введении временных ограничений на приём и выпуск рейсов в петербургском аэропорту Пулково. Отмечалось, что рейса были отменены, ещё 17 задерживаются. Также меры повлияли на маршруты из Калининграда и обратно.

