В Подмосковье загорелся склад на площади 7,5 тысяч «квадратов»

«Пожарные Подмосковья ликвидируют возгорание на складе в Кашире. Сообщение о пожаре по адресу улица Строительная, дом 15 поступило в 5.15. Горит кровля здания. На данный момент площадь возгорания составляет 7500 квадратных метров», — говорится в сообщении в канале на платформе «Макс».
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало, к тушению привлечен 61 человек, 19 единиц техники.
