Пожар площадью 7,5 тысячи квадратных метров произошел на складе в Подмосковье

В подмосковной Кашире загорелось жилое здание, на данный момент площадь возгорания составляет 7,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара участвуют 63 специалиста и 20 единиц техники, включая 22 человека и 7 единиц техники от МЧС России. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
В нем уточнили, что возгорание произошло по адресу улица Строительная, дом 15.
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение кровли. Силы и средства работают по рангу № 3. Площадь горения — 7500 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется, — передает сайт МЧС.
2 мая в городе Искитиме в Новосибирской области загорелся торговый центр «Апельсин». Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Для его ликвидации были задействованы более 80 специалистов и 27 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.