В Томской области пожар уничтожил 16 жилых домов

По уточненной информации, в Новоильинке огонь затронул 16 домов, 5 из которых были нежилыми. Тревожный сигнал с улицы Рабочей поступил диспетчерам в субботу в 15:54 (11:54 мск). Сильный ветер и плотная застройка способствовали мгновенному распространению огня, который удалось остановить лишь на площади 2 500 кв. м. В пик пожара на месте работали 39 человек личного состава и 10 единиц техники.