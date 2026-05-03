В Томской области пожар уничтожил 16 жилых домов

ТОМСК, 3 мая. /ТАСС/. Пожарные расчеты полностью ликвидировали открытое горение в селе Новоильинка Шегарского района Томской области, где пламя повредило 16 жилых домов. Всего к ночи на 3 мая спасатели справились с серией возгораний в нескольких районах области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«03.05.2026 г. в 02:31 (22:31 мск 1 мая — прим. ТАСС) поступило сообщение о ликвидации открытого горения в н. п. Новоильинка Шегарского района. Задействованы 32 человека и 9 единиц техники», — говорится в сообщении спасателей.
По уточненной информации, в Новоильинке огонь затронул 16 домов, 5 из которых были нежилыми. Тревожный сигнал с улицы Рабочей поступил диспетчерам в субботу в 15:54 (11:54 мск). Сильный ветер и плотная застройка способствовали мгновенному распространению огня, который удалось остановить лишь на площади 2 500 кв. м. В пик пожара на месте работали 39 человек личного состава и 10 единиц техники.
Из-за жары и порывистого ветра больше 25 м/с пожары вспыхнули сразу в нескольких районах. К вечеру подразделениям МЧС удалось ликвидировать еще три крупных очага в частном секторе. В городе Асино тушение домов и построек завершили в 21:26 (17:26 мск). В селе Вознесенка Кривошеинского района пожар потушили в 20:35 (16:35 мск), а в поселке Итатка Томского района — в 22:16 (18:16 мск).
Во всех случаях борьба с огнем велась в усиленном режиме. В Итатке и Асино к тушению привлекались более 30 спасателей и 11 единиц техники. Слаженные действия позволили избежать еще большего ущерба и не допустить перекидывания пламени на соседние жилые кварталы.
Несмотря на масштаб происшествий и большое количество пострадавших строений, обошлось без жертв. По данным МЧС, информация о пострадавших людях в ходе массовых пожаров не поступала. Причины возгораний сейчас устанавливают эксперты.