В Томской области огонь повредил 16 домов в селе Новоильинка

Пожар начался с жилого дома на улице Рабочей, после чего огонь быстро перекинулся на соседние постройки. К тушению привлекли дополнительные подразделения из областного центра. Губернатор добавил, что в ряде районов региона продолжается тушение пожаров и вводятся дополнительные меры реагирования.