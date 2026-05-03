ПВО ночью уничтожила 334 украинских беспилотника

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 334 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше