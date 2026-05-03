Данил Баталов рассказал, могут ли Усольцевы скрываться в собственном доме

На программе «Пусть говорят» назвали новую версию загадочной пропажи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье: семья скрывается в собственном доме в поселке Тартат Красноярского края.
Это предположение было высказано после недавней истории астраханской чиновницы, сымитировавшей собственную смерть и скрывавшейся в 13 лет в доме. Однако сын пропавшей Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, поспешил развеять эти мифы. Он провел журналистам эксклюзивную экскурсию по дому пропавшей семьи.
Соседи, не теряющие надежды и продолжающие «расследование», обратили внимание на убираемый снег вокруг дома и уход за постройкой, что навело их на мысль о скрывающемся хозяине. Даниил Баталов объяснил это заботой сестры, живущей неподалеку, которая, возможно, ходит в дом.
«Снег весь растаял, дом стоит на холмике, снег просто сошел. Возможно, чистила сестра моя. Она там недалеко живет. Вероятно, что и она же ухаживает за домом», — рассказал Даниил в эфире программы «Пусть говорят».
Чтобы окончательно развеять сомнения, Баталов провел журналистов по территории, где расположены новый двухэтажный дом и старая постройка. На участке видны грядки и теплицы, где прошлым летом семья Усольцевых сажала картошку и огурцы. Во дворе стоит батут, а рядом со старым домом лежат детские игрушки — планировалось снести постройку, но, как рассказал Данил, до этого не дошли руки.
Внутри нового коттеджа царит строительный беспорядок: инструменты, вещи, детские игрушки, немытая чашка на столе и уже сгнившее яблоко. По словам Даниила, семья не собиралась покидать дом надолго, а наоборот, готовилась к переезду.
«Они собирались переезжать в этот дом, но так и не успели. Уже и игрушки перевезли, и вещи. Арина здесь была, ей тут очень нравилось. Мы вместе жарили шашлык, собирали батут. Отец сам строил этот дом, рабочих не привлекал, только меня иногда», — поделился Баталов, вспоминая летние дни.
В жилой части дома отсутствуют двери, напольное покрытие и обои. Единственным готовым и функционирующим элементом остался камин, единственное средство обогрева. Подвал, вызвавший много вопросов, оказался почти пуст, там только старая картошка.
«Мне очень тяжело здесь находиться, честно говоря. Эмоции у меня двоякие, смешанные», — признался Даниил, находясь в доме, где когда-то жила его семья.
Корреспондент krsk.aif.ru ранее тоже побывала возле дома Усольцевых. Именно она обратила внимание на то, что снег у въезда в дом убирают.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы вместе с собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. В тот день семья отправилась в однодневный поход в районе Минской петли. С тех пор о них нет никаких вестей.