В красноярском Дрокино пламя от пала травы уничтожило садовый дом

2 мая в красноярском селе Дрокино пламя от пала травы уничтожило садовый дом и четыре строения. В краевом МЧС уточнили, что пожар начался в 14:48.
На месте работали пять единиц техники и 15 сотрудников ведомства. Сгорела сухая трава на площади 10 га, была угроза распространения на большую площадь.
Пожар ликвидировали в 18:13. К счастью, пострадавших нет. Причина случившегося — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
За прошедшие сутки в регионе потушили 69 пожаров, из которых 50 — это возгорание сухой травы. Спасатели призывают жителей ответственно относиться к пожарной безопасности и не сжигать сухую траву и мусор.
