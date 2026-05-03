Уфимка стала соучастницей мошенников, предоставив им свой банковский счёт

Пермячка в своих подписках увидела на канале известного психолога приглашение в закрытый канал, где предлагалось выгодно вложить средства. Женщина решила поучаствовать, но на следующий день вся переписка и упоминание о закрытом канале исчезли. Интересно, что при переводе 30 тыс. руб. (таков был минимальных вход в «проект») на некий счёт банка Уралсиб потерпевшую попросили использовать не Сбер, а ТБанк. Она обратилась в последний с просьбой отменить перевод, но клиентке отказали. В Уралсибе же выяснили, что счёт принадлежит жительнице Уфы. По заявлениям пермячки были открыты уголовное дело и гражданское — о взыскании суммы ущерба. Уфимка добровольно вернула деньги, и пермячка отозвала заявление об уголовном деле. Эта история закончилась благополучно. Но что, если сумма ущерба составила бы миллион, а карту предоставила, например, воспитанница детского дома или подросток из небогатой семьи? Как правило, именно из таких социальных слоёв подыскивают себе «помощников» аферисты.