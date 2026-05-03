Уфимка стала соучастницей мошенников, предоставив им свой банковский счёт

Пермячка в своих подписках увидела на канале известного психолога приглашение в закрытый канал, где предлагалось выгодно вложить средства. Женщина решила поучаствовать, но на следующий день вся переписка и упоминание о закрытом канале исчезли. Интересно, что при переводе 30 тыс. руб. (таков был минимальных вход в «проект») на некий счёт банка Уралсиб потерпевшую попросили использовать не Сбер, а ТБанк. Она обратилась в последний с просьбой отменить перевод, но клиентке отказали. В Уралсибе же выяснили, что счёт принадлежит жительнице Уфы. По заявлениям пермячки были открыты уголовное дело и гражданское — о взыскании суммы ущерба. Уфимка добровольно вернула деньги, и пермячка отозвала заявление об уголовном деле. Эта история закончилась благополучно. Но что, если сумма ущерба составила бы миллион, а карту предоставила, например, воспитанница детского дома или подросток из небогатой семьи? Как правило, именно из таких социальных слоёв подыскивают себе «помощников» аферисты.
С 5 июля 2025 года в России ужесточили уголовную ответственность за дропперство. Как сообщают федеральные СМИ до статистике МВД, по новой статье до середины февраля было возбуждено свыше 800 дел, а всего в базе дропперов числятся порядка 200 тыс. человек, из них 20%, или примерно 40 тыс. — несовершеннолетние.
Теперь передача реквизитов расценивается как легализация средств, незаконный оборот платежей, мошенничество и наказывается лишением свободы до 6−7 лет. При этом именно на дропперов возлагается возмещение ущерба. При этом «авторы» мошенничества и получатели переводов остаются неизвестными.