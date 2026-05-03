Беспилотники сбили над территорией Нижегородской области 3 мая

334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО над территориями регионов России в течение прошедшей ночи 3 мая. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА сбили, в том числе, в небе Нижегородской области.
Из-за атакии БПЛА введены ограничения в аэропорту.
Как сообщалось ранее, пассажиров отправили из нижегородского аэропорта в Москву на автобусах.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше