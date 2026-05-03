В Ростове во время режима беспилотной опасности запустили фейерверк

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В Ростове-на-Дону вечером 2 мая, после 21:00, очевидцы зафиксировали запуск фейерверков в районе улиц Суворова и Журавлёва. Об этом пользователи интернета сообщили в соцсетях.

В это время в регионе уже действовал режим беспилотной опасности. Запуск пиротехники произошёл несмотря на запрет на её использование, введённый в области в целях безопасности.

Кто организовал фейерверк — пока не выяснили. Напомним, за нарушение запрета на пиротехнику, особенно в условиях повышенной опасности, грозит административная ответственность.

Так, за нарушение правил физическим лицам грозит штраф от трёх до пяти тыс. рублей, должностным — от 20 до 40 тыс., юридическим — от 200 до 400 тыс. рублей.

Ранее rostov.aif.ru сообщал, что на Дону с 1 мая вводится особый противопожарный режим.