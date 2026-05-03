143 украинских БПЛА уничтожили за ночь над Брянской областью

Прошедшей ночью над территорией Брянской области были ликвидированы 143 вражеских беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно — огневыми группами бригады “БАРС — Брянск”, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 143 вражеских БпЛА самолётного типа», — написал он.

Пострадавших и разрушений нет. На данным момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

Всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дроны самолётного типа. Атаки зафиксировали над 16 субъектами, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской и другими областями.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше