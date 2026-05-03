За ночь над Ленобластью сбили 59 беспилотников

За ночь над Ленинградской областью силы ПВО сбили 59 беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Первый раз об отражении налета господин Дрозденко написал около 3:50 мск. Тогда над областью уничтожили 35 БПЛА. К 4:18 мск их количество увеличилось до 43. Спустя полтора часа губернатор написал о 51 сбитом дроне.

По данным Минобороны России, за ночь над регионами страны силы ПВО сбили 334 БПЛА. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Пулково в 2:20 мск. Ночью работу приостанавливали также московские авиагавани — Шереметьево и Внуково.

