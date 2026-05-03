Пожарный извещатель спас многодетную семью в Новосибирской области

В Новосибирской области пожарный извещатель спас многодетную семью в селе Краснозерского района. ЧП произошло 2 мая в селе Нижнечеремошное.
Cигнал от датчика дыма поступил диспетчеру около 15:05, по приезду горел частный дом на двух хозяев. Горела кровля дома, семья успела выскочить на улицу.
— Благодаря громкому сигналу пожарного извещателя хозяева дома и один ребенок эвакуировались самостоятельно, еще двое детей в этот момент находились на улице, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.
Пожарные потушили пламя за полчаса, огонь уничтожил 136 квадратных метров жилплощади. Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание из-за перегрузки электросети.
