Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарный извещатель спас многодетную семью в Новосибирской области

Причиной стало короткое замыкание.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области пожарный извещатель спас многодетную семью в селе Краснозерского района. ЧП произошло 2 мая в селе Нижнечеремошное.

Cигнал от датчика дыма поступил диспетчеру около 15:05, по приезду горел частный дом на двух хозяев. Горела кровля дома, семья успела выскочить на улицу.

— Благодаря громкому сигналу пожарного извещателя хозяева дома и один ребенок эвакуировались самостоятельно, еще двое детей в этот момент находились на улице, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Пожарные потушили пламя за полчаса, огонь уничтожил 136 квадратных метров жилплощади. Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание из-за перегрузки электросети.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше