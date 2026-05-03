Ограничения на полеты сняты в трех российских аэропортах

В аэропортах Пскова, Пулково и Калининграда сняты ограничения на прием и выпуск гражданских судов. Об этом 3 мая сообщили в канале Росавиации в мессенджере «Макс».

Источник: pulkovoairport

«Аэропорты Псков, Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили, что временные ограничения сняты на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и из него.

По информации Росавиации, такие ограничения были введены в связи с обеспечением безопасности полетов.

В этот же день сообщалось о введении временных мер, связанных с ограничением полетов, в аэропорту Пулково.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
