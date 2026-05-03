В Красноярском крае затоплены 16 домов и больше 100 приусадебных участков

На территории Красноярского края сохраняется напряженная паводковая ситуация.
На реке Большой Кемчуг, в одноименном селе, на утро 3 мая уровень воды достиг 475 сантиметров, превысив опасную отметку в 470 сантиметров. Ожидается, что колебания уровня воды сохранятся в ближайшие сутки.
Тревожная тенденция роста уровня воды наблюдается и на других реках региона: Чулым, Кан, Туба и Абакан. Особую обеспокоенность вызывают прогнозы для реки Чулым в селе Красный Завод, реки Усолка в селе Троицк и вновь реки Чулым в селе Новобирилюссы. Существует высокая вероятность достижения здесь опасных отметок, что может привести к дальнейшему подтоплению территорий.
По состоянию на утро 3 мая, в крае затопленными остаются 16 жилых домов, 126 приусадебных участков и 19 участков автомобильных дорог.
Экстренные службы ведут активную работу по оповещению населения о сложившейся ситуации и осуществляют постоянный мониторинг уровня воды. Ситуация находится под пристальным контролем Правительства края и Главного управления МЧС России по краю, которые предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим.
