В Красноярском крае затоплены 16 домов и больше 100 приусадебных участков

Поводковая ситуация в регионе остается напряженной.

На территории Красноярского края сохраняется напряженная паводковая ситуация.

На реке Большой Кемчуг, в одноименном селе, на утро 3 мая уровень воды достиг 475 сантиметров, превысив опасную отметку в 470 сантиметров. Ожидается, что колебания уровня воды сохранятся в ближайшие сутки.

Тревожная тенденция роста уровня воды наблюдается и на других реках региона: Чулым, Кан, Туба и Абакан. Особую обеспокоенность вызывают прогнозы для реки Чулым в селе Красный Завод, реки Усолка в селе Троицк и вновь реки Чулым в селе Новобирилюссы. Существует высокая вероятность достижения здесь опасных отметок, что может привести к дальнейшему подтоплению территорий.

По состоянию на утро 3 мая, в крае затопленными остаются 16 жилых домов, 126 приусадебных участков и 19 участков автомобильных дорог.

Экстренные службы ведут активную работу по оповещению населения о сложившейся ситуации и осуществляют постоянный мониторинг уровня воды. Ситуация находится под пристальным контролем Правительства края и Главного управления МЧС России по краю, которые предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим.

Напомним, на krsk.aif.ru мы ведем онлайн-трансляцию о паводках 2026 в Красноярском крае.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше