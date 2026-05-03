В Симферополе спасли ребенка, который оказался заперт в квартире

На место прибыли спасатели. Они решили подать лестницу на балкон, чтобы не создавать лишний шум и не пугать мальчика. Используя пожарный топор, один из спасателей без повреждений вскрыл балконную конструкцию, попал в квартиру и открыл дверь изнутри для матери. В МЧС сообщили, что медицинская помощь ребенку не понадобилась.