В Симферополе спасли ребенка, который оказался заперт в квартире

Сотрудники МЧС спасли запертого в квартире ребенка в Симферополе.

Источник: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по РК

В субботу, 2 мая, в Симферополе спасли ребенка, который оказался заперт в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Инцидент произошел вечером. В квартире, расположенной на третьем этаже, оказался заперт ребенок. Его мать вышла из дома на несколько минут, и дверь захлопнулась.

«Самостоятельные попытки родителей попасть в квартиру не удались», — говорится в сообщении.

На место прибыли спасатели. Они решили подать лестницу на балкон, чтобы не создавать лишний шум и не пугать мальчика. Используя пожарный топор, один из спасателей без повреждений вскрыл балконную конструкцию, попал в квартиру и открыл дверь изнутри для матери. В МЧС сообщили, что медицинская помощь ребенку не понадобилась.

«С женщиной проведена беседа о правилах пожарной безопасности, а мальчика пригласили на экскурсию в пожарную часть», — добавили в ведомстве.

