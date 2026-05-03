В Черемхово мужчина погиб, пытаясь потушить траву

31-летний сибиряк сам устроил пожар.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 2 мая в районе улицы Зерновой произошла трагедия. Поступило сообщение о горящей сухой траве. На место вызова выехали четверо спасателей МЧС. Прибыв на место, сотрудники обнаружили погибшего — 31-летнего мужчину. Открытое горение удалось ликвидировать за 16 минут. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Как рассказали очевидцы, именно этот мужчина поджёг сухую траву. Когда огонь вышел из-под контроля и пламя начало быстро распространяться, он снял с себя одежду и попытался самостоятельно потушить его. Через некоторое время он упал и больше не вставал.

В связи с произошедшим МЧС России в очередной раз напоминает: нельзя жечь сухую траву и бросать непотушенные спички или окурки. Не стоит оставлять огонь без присмотра и пытаться тушить возгорания самостоятельно — необходимо немедленно вызывать пожарную охрану по номеру 101.

