Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец и сын заблудились на горе Курташтау в Башкирии

Они потеряли дорогу, поднимаясь на вершину.

Источник: Госкомитет по ЧС РБ

На горе Курташтау в Белорецком районе во время подъёма заблудились отец с 16-летним сыном, сообщает Госкомитет по ЧС Башкирии.

Потеряв дорогу, мужчина связался с другом и сообщил о ситуации. Тот сразу же позвонил в экстренные службы. Туристы отправили свои координаты, однако на указанной точке спасатели их не нашли. После уточнения координат потерявшихся обнаружили.

Взрослого и подростка эвакуировали на квадроцикле к лыжной базе Курташ, где они оставили автомобиль. Медицинская помощь не потребовалась.