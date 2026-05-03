Отец и сын заблудились на горе Курташтау в Башкирии

На горе Курташтау в Белорецком районе во время подъёма заблудились отец с 16-летним сыном, сообщает Госкомитет по ЧС Башкирии.
Потеряв дорогу, мужчина связался с другом и сообщил о ситуации. Тот сразу же позвонил в экстренные службы. Туристы отправили свои координаты, однако на указанной точке спасатели их не нашли. После уточнения координат потерявшихся обнаружили.
Взрослого и подростка эвакуировали на квадроцикле к лыжной базе Курташ, где они оставили автомобиль. Медицинская помощь не потребовалась.