Хабаровские спасатели эвакуировали дачника с Большого Уссурийского

У мужчины резко прихватило сердце, так что действовать приходилось без промедлений.

Хабаровские спасатели эвакуировали дачника с Большого Уссурийского и помогли передать его врачам. У мужчины резко прихватило сердце, так что действовать приходилось без промедлений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Инцидент произошёл вечером 2 мая. На острове Большой Уссурийский, в районе остановки речного теплохода «7 километр», 50-летнему хабаровчанину, который находился на собственной даче, внезапно потребовалась срочная медицинская помощь. Врача туда не вызовешь, скорую — тем более. Вся надежда оставалась на спасателей.

На острове постоянно дежурит временный пожарный пост, и именно его сотрудники первыми выехали на место. Они быстро обнаружили мужчину — тот жаловался на острую боль в груди. Счёт шел на минуты. Спасатели сразу запросили эвакуацию, и к операции подключился катер Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

На берегу дачника уже ждала бригада Центра медицины катастроф и сотрудники краевой аварийно-спасательной службы. Медики провели первичный осмотр прямо у кромки воды, после чего спасатели помогли погрузить пациента на катер. Дальше — бросок через Амур до Хабаровска, где мужчину уже ждала машина скорой помощи.

Дачника оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. Благодаря слаженной работе всех звеньев — от островного поста до врачей Центра медицины катастроф — эвакуация прошла без заминок. История, которая могла закончиться трагически для человека, оказавшегося один на один с сердечным приступом вдали от города, завершилась счастливым финалом.

