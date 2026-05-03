Житель Витебска обворовывал дачи, а универсальный «ключ» постоянно носил с собой в черном рюкзаке

За кражи в дачном секторе задержан 55-летний витебчанин, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
В милиции рассказали, что безработный мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. Выяснилось, что при себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. На дачах он проникал в дома и похищал имущество.
Оперативники вышли на след и задержали ранее судимого 55-летнего местного жителя.
«При обыске у злоумышленника обнаружены и изъяты строительные инструменты и бытовая техника», — рассказали в милиции.
Еще мы писали, что могилевчанин может сесть на 10 лет вместе с женой за то, что она не работала.
Прочитайте, на Гомельщине предприниматель пойдет под суд за вымышленную погрузку удобрений.