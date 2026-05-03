Киллеры на хвосте: Как вор в законе Роспись противостоял кавказским ОПГ и пережил покушение Лёши Солдата

Он контролировал крупные денежные потоки в Москве и Европе, но вёл скромный образ жизни, отдавая средства в «общак». Роспись пережил несколько покушений: в него стреляли из автомата, снайперской винтовки, пытались взорвать в автомобиле. Последний случай произошёл в ходе конфликта с лидером Медведковской ОПГ Григорием Гусятинским (Гришей Северным). Тот в итоге заказал Роспись Лёше Солдату, одному из самых кровавых киллеров 1990-х. Он тогда подстроил взрыв авто, а механизм должен был сработать тогда, когда Расписной откроет дверь, однако открыл её в итоге его телохранитель.