Губернатор Дрозденко: Более 60 дронов сбили в Ленинградской области

Количество сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время последней атаки на Ленинградскую область превысило 60 аппаратов. Основной целью ударов стал порт Приморск. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, — написал глава области в своем канале в мессенджере МАКС.
Дрозденко поблагодарил военнослужащих за защиту воздушного пространства Ленинградской области.
Всего в ночь с 2 на 3 мая российские силы ПВО уничтожили 334 украинских беспилотника. Помимо Ленинградской области, их сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской.
2 мая в результате атаки дрона ВСУ по деревне Чернево Волоколамского округа Московской области погиб 77-летний мужчина.