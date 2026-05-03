Участница команды КВН «Утомленные солнцем» погибла в ДТП в Сочи

По данным Госавтоинспекции города, авария произошла 1 мая около 22:00 мск. Водитель автомобиля Toyota Colub, двигаясь со стороны улицы Зеленая в направлении улицы Геленжикская, совершил наезд на женщину-пешехода 1973 года рождения. Как уточнили в ГИБДД, женщина переходила проезжую часть вне установленного для перехода места. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Прибывшие на место медики скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось.