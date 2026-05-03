Два поезда между Москвой и Калининградом задерживаются из-за ЧП в Литве

Два поезда между Москвой и Калининградом задерживаются в связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

Источник: Агентство «Москва»

«В связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге задерживается ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог: № 360 Калининград — Адлер; № 148 Калининград — Москва; № 147 Москва — Калининград. Максимальное время задержки составляет восемь часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, также им выдается чайная продукция», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Минска в 9:49 по графику поезда № 148.

