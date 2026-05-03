Три поезда в Калининград и обратно задерживаются из-за ЧП в Литве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Три поезда «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) между Калининградом и другими городами РФ задерживаются из-за схода грузового состава на железных дорогах Литвы, сообщила российская компания.

Источник: © РИА Новости

Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила в воскресенье компания «Литовские железные дороги».

«В связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге задерживается ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог: № 360 Калининград — Адлер, № 148 Калининград — Москва, № 147 Москва — Калининград», — говорится в сообщении ФПК.

Максимальное время задержки составляет восемь часов.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, также им выдается чайная продукция», — отмечает ФПК.

