Три поезда в Калининград и обратно задерживаются из-за ЧП в Литве

Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила в воскресенье компания «Литовские железные дороги».
«В связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге задерживается ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог: № 360 Калининград — Адлер, № 148 Калининград — Москва, № 147 Москва — Калининград», — говорится в сообщении ФПК.
Максимальное время задержки составляет восемь часов.
«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, также им выдается чайная продукция», — отмечает ФПК.