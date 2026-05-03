Более 60 дронов и пожар в порту: что произошло ночью в Ленобласти

В Приморске Ленинградской области возникло возгорание после атаки более 60 беспилотников, однако его последствия уже ликвидированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск… последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — заявил Дрозденко.

Ранее сообщалось, что ночью регион подвергся массированной атаке. Силами ПВО было сбито более 60 беспилотных летательных аппаратов. Глава региона поблагодарил военных за отражение атаки и защиту воздушного пространства.

