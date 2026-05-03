На Кубани в лобовом ДТП погибли два человека

Смертельное ДТП произошло 2 мая около 17 часов в Отрадненском районе Краснодарского края, на автодороге, соединяющей райцентр и станицу Спокойную.
Как рассказал и.о. командира отдельного взвода ДПС районной Госавтоинспекции Станислав Романчуков, 48-летний водитель ВАЗ 2114 во время движения потерял управление, машина выехала на встречку и врезалась в автомобиль Škoda.
Водитель «жигулей» и его 43-летняя пассажирка погибли на месте.
Напомним, в этот же день в Каневском районе Кубани в ДТП погиб 10-летний ребенок, еще два человека тяжело пострадали.