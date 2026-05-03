При ночном налете БПЛА на Ленобласть загорелся порт Приморск

Целью ночного налета БПЛА на Ленинградскую область стал порт Приморск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
По информации господина Дрозденко, над Ленобластью за ночь сбили 60 БПЛА. При атаке на Приморск загорелся, однако пожар удалось потушить. Разлива нефтепродуктов нет, написал губернатор.
Сегодня ночью над регионами России сбили больше 330 дронов, сообщили в Минобороны РФ. Из-за беспилотной опасности ограничения на полеты вводили в аэропорту Пулково. Авиагавань не работала с 2:20 мск до 8:14 мск. Ограничения ночью также вводили в столичных аэропортах — Шереметьево и Внуково.