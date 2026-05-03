При ночном налете БПЛА на Ленобласть загорелся порт Приморск

Целью ночного налета БПЛА на Ленинградскую область стал порт Приморск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По информации господина Дрозденко, над Ленобластью за ночь сбили 60 БПЛА. При атаке на Приморск загорелся, однако пожар удалось потушить. Разлива нефтепродуктов нет, написал губернатор.

Сегодня ночью над регионами России сбили больше 330 дронов, сообщили в Минобороны РФ. Из-за беспилотной опасности ограничения на полеты вводили в аэропорту Пулково. Авиагавань не работала с 2:20 мск до 8:14 мск. Ограничения ночью также вводили в столичных аэропортах — Шереметьево и Внуково.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
