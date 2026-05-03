Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пулково задержаны более 40 рейсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Свыше 40 рейсов задержаны на два часа и более в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Источник: РИА "Новости"

«Расписание в аэропорту Пулково может корректироваться. На текущий момент — более 2 часов задержано более 40 рейсов. Однако команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для выполнения запланированного полетного плана», — сообщили в пресс-службе. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло и сообщениями от авиакомпаний.

Как уточнили в аэропорту, первым после открытия воздушного пространства в Петербург в 8:24 прибыл рейс FV 6574 из Красноярска. «Обстановка в терминале спокойная. Очередей и скоплений пассажиров нет», — отметили в пресс-службе.

Ночью 3 мая на фоне атаки БПЛА в Ленинградской области в Пулково вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. К утру в регионе было сбито в общей сложности более 60 беспилотников. По словам губернатора области Александра Дрозденко, ключевой целью атаки противника стал порт Приморск. В результате отражения налета возникло возгорание, последствия которого ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше