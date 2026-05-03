В Пулково задержаны более 40 рейсов

«Расписание в аэропорту Пулково может корректироваться. На текущий момент — более 2 часов задержано более 40 рейсов. Однако команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для выполнения запланированного полетного плана», — сообщили в пресс-службе. Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло и сообщениями от авиакомпаний.
Как уточнили в аэропорту, первым после открытия воздушного пространства в Петербург в 8:24 прибыл рейс FV 6574 из Красноярска. «Обстановка в терминале спокойная. Очередей и скоплений пассажиров нет», — отметили в пресс-службе.
Ночью 3 мая на фоне атаки БПЛА в Ленинградской области в Пулково вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. К утру в регионе было сбито в общей сложности более 60 беспилотников. По словам губернатора области Александра Дрозденко, ключевой целью атаки противника стал порт Приморск. В результате отражения налета возникло возгорание, последствия которого ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.